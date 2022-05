Je suis une jeune Designer Graphique ayant étudié le design,mais aussi l’art contemporain au sein des Beaux Arts de Lyon durant cinq années.

En parallèle de mes études, j’ai travaillé en Freelance sur plusieurs commandes extérieures, comme la réalisation d’affiche, livret et flyer pour une exposition collective d’art contemporain Zéro Degré.

Je trouve les contraintes intéressantes dans un projet, cela m’amène à accroître ma créativité.

Je n’ai pas peur des challenges, j’ai de bonnes aptitudes pour l’organisation et un sens de l’urgence tout en étant très sociable.

J’aime associer mes connaissances de Designer Graphique à divers projets de design, mais aussi artistiques ou événementiels.

J’ai eu l’occasion de le prouver, avec un autre Designer,sur le projet en freelance de scénarisation du parcours du défilé de la Biennale de la Danse à Lyon.

Je suis habituée à mener des projets de la création à la réalisation, ainsi qu’à prospecter des entreprises pour la production.

De plus ma créativité non formatée peut être un plus pour une entreprise qui recherche du sang frais. Je suis en perpétuelle exploration, prospection de tendances et d’actualité aussi bien dans l’univers de la création (mode, design et art contemporain) que culturellement.

Ce que je recherche aujourd’hui est un travail de créatif au sein d’une entreprise qui me permettrait de développer ses projets.

N’hésitez pas à me faire des propositions!

Je reste disponible si vous souhaitez en savoir plus sur moi,vous pouvez également visiter mon site internet.

www.sonia-daroux.com



Mes compétences :

Créatif

Édition

Rédacteur