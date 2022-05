Quentin DAUVERGNE

Bonjour,



Je suis actuellement en Master 2 Marketing &Communication en alternance au sein du E.Leclerc de Vern sur Seiche. Au terme de ma formation en Bac+5, en septembre 2017, je souhaiterais trouver un emploi dans un de mes domaines de prédilections : le marketing et la communication.



Je suis polyvalent sur plusieurs postes notamment grâce au différentes tâches qui me sont actuellement confiées :



- Gestion et création de contenu de la page Facebook et du site internet.

- Organisation d’événements (soirée, animation en magasin, forum des métiers).

- Création et conception de visuels de communication.

- Gestion de fichiers clients.



Aisance relationnelle, travail en équipe, organisation, implication dans les projets que l'on me confie, sont des atouts faisant de moi un collaborateur dynamique.



N'hésitez pas à me contacter afin que nous puissions échanger.



Mes compétences :

Management

Grande distribution

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Adobe Illustrator

Gestion de projet

Community management

Organisation événementielle