Quentin DAZEUR

Etudiant à l'INSA Toulouse spécialisé en génie mécanique, je suis un cursus aménagé pour sportif de haut niveau. Je pratique le canoë-kayak à haut niveau (sélectionné en équipe de France senior depuis 2014, vice champion du monde 2014, médaillé au championnat d'Europe 2015)



Je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude d'une durée de 5 à 6 mois à partir de Septembre 2016 dans le domaine de la conception mécanique et plus particulièrement si possible dans les matériaux composite.



Mes compétences :

Pro/ENGINEER

CATIA

Microsoft Office

Matlab

Ada