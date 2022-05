"Carré Nature a la volonté d’élaborer avec vous des espaces de vie personnalisés, avec goût et bon sens, en respectant l’environnement."



A la suite d'un BTS en aménagement paysager et de divers expériences professionnelles, voici ce que je propose désormais au travers de Carré Nature.



Cette activité comprend l'étude de projets, la réalisation, l'entretien, et la remise en état de jardins principalement pour particuliers de la métropole lilloise.