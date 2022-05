Quentin DEBARRE

Ingénieur de l’École Centrale de Lyon, j'ai réalisé mes différentes expériences professionnelles dans le domaine de l'excellence opérationnelle et de la gestion de projets.



Passionné par le domaine du ferroviaire, j'ai intégré le Groupe SNCF en 2014 en tant que coordinateur méthodes, où je suis notamment chargé du déploiement du projet SPI (Système de Production Infra) pour l'établissement Infralog Bourgogne-Franche Comté.



J'ai pu acquérir sur le terrain de solides compétences en gestion de projet Lean et Six-Sigma, au sein d'entreprises très diverses tant par les produits réalisés que par les méthodes de management.



Dans des postes opérationnels et proches du terrain, j'ai su faire preuve d'écoute, de pédagogie et de synthèse. Par ailleurs, mon esprit d'initiative a été fortement apprécié par mes différents responsables.



Mon objectif : mettre à profit mes qualités, ma motivation et mon expérience au service des équipes. J'espère par mon action pouvoir contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail, à l'optimisation des processus et ainsi développer la performance de l'entreprise.



Mes compétences :

5S

Lean Management

Gestion de projet

Microsoft Office 2010

VBA Excel

Green Belt