Quentin DEBROU

Plus de 4 ans d'expérience dans la gestion de la relation client dans diérents domaines:

e-commerce, télécommunications, l'hôtellerie-restauration, l'aérien et désormais l'automobile.



J'aime conduire, motiver, inspirer et encourager mes coéquipiers. J'apprends rapidement et suis doté d'une attitude positive. Aujourd’hui mon objectif est de développer mes compétences commerciales sur le terrain et de créer mon portefeuille clients sur mon secteur géographique.



Mes compétences :

Résolution de problèmes

Esprit d'équipe

Communication

Faculté d'adaptation

Force de persuasion

Gestion de la relation client

Négociation

Autonomie

Service client

Vente