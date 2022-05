Quentin DELAFORGE

Je suis étudiant en master 1 à l'ISEAM (Institut Supérieur des Études en Alternance du Management ) à Lognes (77), et j’intégrerai le master 2 "communication événementielle et promotionnelle" l'année prochaine. Après une maîtrise de géographie spécialisé dans l'aménagement du territoire, j'ai décidé de partir à l'étranger mon cursus ne répondant plus à mes attentes.

J'ai ainsi pu ainsi me remettre en question et trouver ma réorientation.

Ayant toujours travaillé dans le domaine de l'événementiel, gestion du marathon Clermont-Auvergne, création de soirée-concerts à La Coopérative de Mai, gestion/coordination d'événements promotionnels pour des marques dans le domaine du sport. Je ma suis alors réorienté vers ce domaine qui m'intéresse.

Je suis donc à la recherche d'un stage en alternance ou d'un contrat de professionnalisation en alternance (2jours écoles/3jours entreprise).



Mes compétences :

Gestion du stress

Gestion d'équipes

Prise de décision sous forte contrainte de st

Autonome et responsable