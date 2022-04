Mussa Mangara NIWUWACU

-Je suis un étudiant à l' ISEAM (Institut supérieur d’études en alternance du management) , j'y prépare un master spécialisé en communication. <j

-Je suis détenteur d'un diplôme de l’université de paris 1 pentheon-Sorbonne, une licence de cinéma: pratique et esthétique du cinéma, et une année en master 1 cinéma : production, réalisation et scénario .



Actuellement , je veux enrichir et agrandir mon champ de compétences, JE CHERCHE UN STAGE DANS UNE AGENCE MEDIA, OU DANS AUTRE ENTREPRISE AYANT LE POSTE DE CHARGE DE COMMUNICATION.



Mes compétences :

Rédaction

Production

Photographie

Réalisation

Communication

Organisation