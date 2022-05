Quentin DELAHAYE

Jeune diplômé ingénieur en électronique et optique spécialisé en architecture autonome. J’ai réalisé tout au long de mes études différents projets en équipe dans le système embarqué en développant des cartes et en programmant différents composants avec différents langages informatiques (VHDL, C++ et Java Android). Mes premières approches du monde du travail, avec mes premières expériences dans la gestion et le développement de projets, m'ont permis de développer des compétences solides dans les microcontrôleurs. J'ai développé en parallèle des connaissances en électronique et IHM.



Mes compétences :

Mplab

Visual studio

MFC

Java Android

VHDL FPGA et Matlab

C++

Kicad

Domotique

VxWorks