Quentin DELANCE

Réalisation de projets informatique, principalement au forfait et à forte composante technique.



Gestion financière des projets, planning et gestion des ressources, animation d'équipes. Scrummaster certifié PSM.



Expertise dans le logiciel libre et le web (en particulier les CMS et Drupal).



Bonne connaissance des infrastructures et architectures logicielles.



Expérience de formateur, y compris en anglais.



Mes compétences :

Gestion de projet

Logiciel libre

CMS

Drupal

Linux

Open source

Agile

Scrum