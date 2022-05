Quentin DELANNOY

Aujourd'hui en place chez CGI afin de répondre au besoin ECM, j'alimente le projet avec les connaissances acquises au cours de mes expériences diverses et variées.



Le monde de l'IT évoluant chaque jours, je souhaite suivre ce courant. En effet l'apprentissage du métier de la B.I ou encore de l'Agilité serais pour moi la continuité logique de mon parcours professionnel.



Je suis donc à l'écoute du marché sur ces deux créneaux.



Sportif passioné et photographe freelance à mes heures perdues (et j'en trouve souvent !), l'humain est au coeur de mes convictions.



Mes compétences :

ALGORITHMIE

PHP

Merise

HTML

CSS

Javascript

POO

CSS3

Autoit

Delphi 7

HTML 5

Java

SaaS

Asterisk

Tcp/ip

PostgreSQL

MySQL

Microsoft SQL Server

Hyper-V

Delphi

Audit