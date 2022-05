Quentin DELAPLACE

Etudiant en Mastère Management Marketing et Communication, après avoir ponctué mon cursus par divers stages formateur, j'exerce aujourd'hui ma formation en alternance afin d'allier la théorie à la pratique et d'évoluer parfaitement professionnellement et de développer mes compétences personnelles



Passionné de sport, communication, d'économie et nouvelles technologies, j'aime également l’idée de bâtir un projet, de le développer, le partager et le voir arriver à son terme. Le partage et la communication étant pour moi un vecteur d'épanouissement.



Mes compétences :

Community management

Stratégie de communication

Communication visuelle

Autonomie

Gestion de projet

Gestion de la relation client