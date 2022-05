Quentin DELORT-LAVAL

Une douzaine de projets dans l'industrie de la grande consommation, la distribution et l'industrie manufacturière, parmi lesquels :

- Programme de "Sales up" pour un leader de la mode

- Publication / Recherche : "Fifty ways to grow in European Retail"

- Riposte concurrentielle / stratégie Brésil pour un grand distributeur français

- Due diligences stratégiques pour des clients dans la grande consommation

- Plan stratégique à cinq ans pour un leader de l'industrie pharmaceutique

- Retournement industriel et stratégique d'un fabriquant de papier et d'articles en bois

- Programme de réduction de coûts dans la fonction Finance d'une grande banque d'investissement



Mes compétences :

Consumer goods

Stratégie

Retail

Distribution

Finance

Gestion des opérations