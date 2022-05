Quentin DEQUIPPE

Etudiant en Mathématiques Appliquées et Modélisation à la recherche d'un stage dans le domaine du traitement de l'image et des réseaux de neurones.



Projets d'études :

- Détection des sténoses dans les artères coronaires

- Détection des mitoses pour le cancer du sein (AMIDA13 Challenge)



Projets personnels :

- Réalisation de sites internet pour un restaurant (Chez Max à Valbonne) et pour une entreprise de BTP.

- Réalisation d'une application Android de prise de notes, d'un jeu du pendu et d'un jeu du blackjack



Mes compétences :

JAVA

MySQL

CSS

PHP

Javascript/Ajax

C++

Microsoft Office

Android

Scilab

Python

Opengl