Quentin DERET

Bonjour

je suis un jeune artisan et gérant de la société dont le travail du bois est notre spécialité j'aime créer réaliser et partager mes réalisations

j'aime avoir un réseau d'artisan pour pouvoir avancé tous ensembles et diversifier l'activité. Il n'y a pas que le travail j'aime aussi partager du temps en famille amis ou même rencontrer des gens. Si je suis sur ce site c'est pour agrandir mon réseau et connaissance afin d'avancé encore et encore et de partager des bons moments



Mes compétences :

entreprenant

Dynamisme