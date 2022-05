Quentin DESMARCHELIER

Commercial BtoB en services informatiques auprès des entreprises depuis plusieurs années, j'ai pu mettre en œuvre mes capacités commerciales, techniques et relationnelles dans le but de faire évoluer le chiffre d'affaire de l'entreprise.



Lien privilégié entre les clients et l'entreprise, je suis aussi bien à l'aise en relation clientèle qu'en service technique. En effet, en plus de l'aspect commercial que je maîtrise, je suis aussi en charge du suivi technique et de la formation des clients aux solutions et outils mis en place.



De plus, ces dimensions commerciales et techniques sont également complétées (par mes différentes connaissances acquises en stages), par mon attrait dans le marketing et les NTIC.



Mes compétences :

Office

Photoshop CS5

Informatique

Adobe Indesign