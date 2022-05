Quentin DEVALLOIR

Actuellement étudiant en Master 2 : Ecology, Monitoring and Management of Ecosystems (EMME), à l'Université de Bourgone - Franche-Comté, je suis activement à la recherche d'une thèse dans le domaine de l'écologie numérique.

Au cours de mon cursus j'ai pu m'épanouir dans les domaines de l'écotoxicologie et de l'écotoxicologie du paysage. Grâce à ces expériences j'ai pu développer mon intérêt pour le traitement et la modélisation de données biologiques. Mon objectif principal étant d'acquérir des compétences aussi bien méthodologiques que pratiques afin de mener à bien mon projet professionnel.



Mes compétences :

Connaissance naturaliste

Amplification par PCR

Test normalisé de mesure de la toxicité sur un mod

Analyse statistique

Traitement de données