Quentin DIOMARD

Portfolio : http://quentindiomard.fr



Passionné par tout ce qui touche à la 3D (Jeux vidéos / Films), je cherche une entreprise à qui

proposer mes compétences et ma détermination.

J'ai commencé à apprendre 3Dsmax chez Actengo et ai travaillé avec eux pendant 6 mois, j'y ai créé

plusieurs Serious Games jouables directement depuis un navigateur web. Depuis ce temps là, je

continue de me former en autodidacte sur différents sofware comme Zbrush, Substance painter,

Keyshot, Unity, Unreal Engine 4...



En vu de gagner en expérience et montrer ma détermination je propose donc mes services.



Mes compétences :

3d studio max

Unity 3D

Zbrush

Php/mysql

Javascript

CSS3

C

Illustrator CC

HTML5

Photoshop CC

Unreal Engine 4

After Effects CC

JQuery