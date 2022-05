Quentin DISSAIS

Je suis en apprentissage à Aigle International au service qualité.

J'ai travaillé pendant deux ans au Service après Ventes et j'ai créé un Guide de gestion des retours pour les forces de ventes.

Je suis actuellement en charge du suivi et de l'assurance qualité de nos fournisseurs. (contrôle et analyse des conformités, mise en place de suivi des plans d'actions de chaque produits et suivi de la production, etc.)



Mes compétences :

Informatique ( Office, Google, Solidworks)

Industrie automobile ( 5S , Kanban, Smed, VSA, Erg

Chantiers maintenance

Formateur (5S ,Maintenance niveau 1)

Maintenance industrielle

Relationnel

Expertise produits Défectueux

VBA

Assurance qualité Fournisseurs