Quentin DORMONT

Titulaire d’un Master 2 en Qualité, Sécurite, Environnement et justifiant d’une expérience professionnelle de 7 ans dans ces domaines, j’ai aujourd’hui acquis un savoir faire opérationnel et managérial.



En effet, Je suis en charge :

- du maintien des certifications Sécurité Environnement,

- de la maintenance des infrastructures d'un site de production,

- et du pilotage des travaux neufs.



Toujours à la recherche de nouveaux challenges, je reste à l'écoute des collaborations qui peuvent m'être proposées.



Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Analyse environnementale

OHSAS 18001

Conduite de chantier

Sécurité au travail

Coordination de travaux

Norme HSE