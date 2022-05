Quentin DOSSMANN

Profil créatif depuis mes premiers coups de crayons, j'aime créer, composer, réaliser, modeler...



Mes études et quelques expériences professionnelles en imprimerie ou en agence de communication m'ont forgé un profil atypique qui me permet d'être spécialisé Print tout en étant polyvalent. Je suis capable de créer un logo, de réaliser une mise en page ou un photomontage puis de l'imprimer sur presse numérique. J'ai une palette de compétences étoffée.



Je suis passionné par l'art urbain (street art, graffiti) et les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Infographie

Maquettage

Photomontage

Impression numérique

Finition

Composition graphique

Création logo

Mise en page

Maîtrise InDesign

Photoshop

Illustrator