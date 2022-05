Quentin DUBERNET

Je suis très intéressé par un poste de Contrôleur de gestion ou Contrôleur de gestion Junior. Au travers de mon cursus à Euromed Management (Kedge Business School) j'ai pu suivre des cours tels que "Audit, contrôle interne et gestion des risques", Finance ou encore "Auditing" et "Contrôle de Gestion" durant mon échange Erasmus d'un semestre dans l'université UCL (Université Catholique de Louvain-la-Neuve).



J'ai acquis une expérience professionnelle certaine dans le Contrôle de gestion qui constitue mon projet professionnel puisque je suis actuellement Apprenti Contrôle de Gestion chez Orange Business Service depuis maintenant près de deux ans et où mon sérieux, ma motivation, mon esprit de synthèse et mes capacités d'analyse ont été salués.



Je trouve cette activité très intéressante de par sa diversité : la responsabilité des clôtures comptables, l'élaboration et la révision des objectifs ce qui implique toute la partie prévision budgétaire, suivi et contrôle du budget et enfin l'analyse de la performance (suivi du CA, des coûts ...).



Ainsi ce qui est très motivant ici c'est que le Contrôle de Gestion est la plaque tournante de l'entreprise, il collabore avec tous les services et occupe une place stratégique d'aide à la décision pour les dirigeants.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion

Audit

Finance

Informatique