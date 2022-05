Quentin DUBOIS

Bonjour;

Je m'appelle Dubois Quentin ( 22 ans) je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine du commerce principalement;

J'ai un diplôme dans le domaine du commerce et de l'informatique mais j'ai aussi pas mal d’expérience dans le monde du travail surtout en commerce et en manutention.

Je suis motivé à toutes formes de taches quand je travaille dans un environnement qui me plaît, je suis disponible pour n'importe quel domaine d'emploi alors n'hésitez pas.

Je vous remercie d'avance.

DUBOIS Quentin



Mes compétences :

Relationnel

Esprit d'équipe

Vente