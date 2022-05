Quentin DULIEU

-Acquis en droit du travail, droit d'auteur, partenariat publics/privés et sur les contrats des filières culturelles

-Elaboration de budget / Connaissances en comptabilité / Secrétariat / Suivi administratif / Recherche de financement

-Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et d'internet

-Programmation de festival / Organisation logistique et administrative

-Réalisation de plan communication / Recherche de partenariat publics/privés

-Accueil artistes, gestion de loge et de planning et logistique

-Relations publics/sociologie des publics

-Connaissances des différents secteurs culturels et artistiques (musical, spectacle vivant, cinématographique, littéraire, art plastique…)

-Bonnes aptitudes relationnelles pour animer une équipe

-Notions en anglais

-Grande mobilité ; a vécu à Albi, Nice, Paris, Marseille, Avignon, Bergerac, Bordeaux et Toulouse.



Mes compétences :

Administration

Art

Culture

Curiosité

Droit

Production

Ressources humaines

Spectacle vivant

Coordination