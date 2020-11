Fabrice Raffin est socio anthropologue, directeur de recherches de SEA Europe à Paris. Il est Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Verne et chercheur du laboratoire Habiter-Monde (EA4287). Il enseigne également à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et à l'Ecole de Design de Nantes Atlantique.



www.fabriceraffin.com



Il mène actuellement deux recherches entre Séoul, Lille et Paris sur la thématique : Métropolisation, Mondialisation, Espaces de la logistique, des mobilités et des transports. (ADEME, Ministère de l'Ecologie)



Il est auteur de, Friches industrielles – Un monde culturel européen en mutation, Editions l’Harmattan, 2007 et co-auteur des ouvrages : Les Fabriques : Lieux Imprévus, Edition de l’imprimeur, 2000 et De l’espace livre au lieu de vie - Usages et représentations des librairies indépendantes dans la ville, Edition de la BPI, Bibliothèque Centre Pompidou, mai 2011.