Http://www.centre-formation-incendie.fr

https://www.youtube.com/watch?v=q5RIGwlJkXU



quentin.durillon@si2p.fr



Si2P Implanté nationalement, Si2P est un organisme de formation spécialisé dans les domaines de la prévention, la sécurité incendie, la santé au travail, la malveillance et l’environnement. Fort de plus de 10 années d’expertise, nos missions nous amènent à assister les entreprises et les établissements institutionnels dans l’ensemble de leur politique de prévention des risques professionnels