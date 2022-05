Quentin DURIS

Easy Partner fait aujourd'hui parti des cabinets de recrutement incontournables sur le marché de l'informatique et de l’ingénierie.



Consultant en recrutement, je suis spécialisé sur la recherche de profils en informatique (IT) et ingénierie.



J'ai à mon actif 150 recrutements au cours des 3 dernières années. Je recrute des professionnels du secteur informatique et ingénierie pour des entreprises allant de la "Start up" aux grandes entreprises Françaises et Internationales.



Voici ci-après les compétences sur les lesquelles je recrute :

- Java/J2ee, .net, C#, php, C++

- administrateur système, admin. linux, windows, support, cisco, réseau, SAP, ERP

- Android, iphone ios, blackberry, mobilité



Pour avoir plus d'information sur notre cabinet de recrutement, je vous donne rendez-vous directement sur notre site internet :Array



N'hésitez pas à me contacter directement : q.duris@easypartner.fr





Mes compétences :

Sourcing

Ressources humaines

Informatique

Linux

Web

Microsoft Windows

Java EE

Apple iOS

Android

Support

Gestion de projet

Information Technology

Réseau