Amandine DURIS

Dessinatrice-Cartographe SIG-FTTH

10 années d'expériences



APTITUDES / COMPÉTENCES



Rigueur technique, sens de lorganisation et de la planification des tâches

Respect des échéances et adaptabilité aux impondérables

Capacité dautonomie, de prise dinitiative et de force de proposition

Polyvalence et sens du travail en équipe



Langue : Anglais (bonne maîtrise), Allemand (notions), Japonais (apprentissage en cours)



Informatique : Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point)

Logiciels SIG (ArcGIS / MapInfo)

Logiciels DAO / CAO (Photoshop / Illustrator) (MicroStation / AutoCAD)

Outils ORANGE FTTH : OPTIMUM, IPON, GeoFibre, IXIPILOT, CAPFT