Quentin DYMKOWSKI

PROJET/PRODUCTION



- Ecriture de recommandations stratégiques, créatives, et logistique

- Élaboration et suivi budgétaires des opérations

- Connaissance des lieux et des prestataires événementiels

- Logistique des opérations événementielles (tournée, soirée...)

- Suivi de création, de fabrication et de production

- Management du personnel (Hôtesses, animateurs...)

- Relation clientèle

- Régie générale







Mes compétences :

Publicité

Gestion de projet

Communication

Sport