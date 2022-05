Quentin ECALE

Ingénieur études et développement, je suis actuellement chez GFI Informatique sur Montpellier.

Je travaille avec la DSI de La Poste Branche Services Courrier Colis sur la conception et le développement d'applications web.



Mes compétences :

Développement informatique

Développement web

JavaScript

Bootstrap

Administration système

C#

Microsoft .NET

JQuery

PHP

Scrum

Java

Java EE

Design Patterns

UNIX

UML 2.0

Merise

CSS

Programmation orientée objet

SQL

Kanban

Méthode agile