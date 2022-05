Paul FIORENTINO

Ingénieur RIA chez TellMePlus depuis août 2014, je suis aussi formé aux autres technologies du web (PHP, JS, SQL (Oracle/MySQL), CMS, etc...).



J'ai pour rôle principal la conception, le développement et le support d'interfaces front-end ainsi que leur communication avec le moteur de meta-machine learning par le biais de webservices REST.



Mes compétences, acquises principalement en auto-didacte par passion, me permettent également d'intervenir sur divers projets applicatifs (Java, Air, Android SDK, etc...)



Mes compétences :

Flex

Php 5

SQL

VSphere client 4.1

Android

JavaScript/Ajax

GIT

Html/CSS

Php

Travail en équipe

RIA

Développement d'applications

Développement web

Java

Linux