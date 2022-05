Quentin ENJALBERT

Diplômé d’un DUT de chimie, j’ai premièrement fait le choix de continuer mes études dans une école d’ingénieur généraliste afin d’obtenir de solides bases en chimie organique, analytique et industrielle ; bases indispensables pour une meilleure vue d’ensemble et une compréhension globale des différents problèmes rencontrés dans un laboratoire. Lors de ma formation en école d’ingénieur, j’ai eu l’occasion de travailler une année en entreprise chez GlaxoSmithKline en Angleterre en synthèse organique. Lors de ce stage, je réalisais la synthèse et l’analyse de molécules à visée thérapeutique. J’ai donc été confronté à la nécessité de travailler avec les Bonnes Pratiques de Laboratoires, indispensables pour assurer une bonne traçabilité de toutes les recherches effectuées. Suite à ce diplôme, j’ai décidé de me spécialiser en analyse physico-chimie, par un doctorat, au sein de deux laboratoires universitaires, un laboratoire de physique, le LASIM, travaillant sur le développement instrumental et un laboratoire bio-analytique, l’Institut des Sciences Analytiques. Mes recherches étaient axées sur le développement de nouveaux outils analytiques, en couplage LC-MS, pour la quantification et la caractérisation de protéines. Grâce à mes travaux, j’ai pu publier plusieurs articles scientifiques ainsi que réaliser des présentations orales lors de congrès nationaux et internationaux.



Suite à mon doctorat, j'ai intégré l'entreprise Sciex en tant qu'ingénieur d'application. Je travaille sur l'ensemble du territoire EMEA (Europe, middle East, Africa) afin de suivre les projets avant et après-ventes. Je realise le développement de méthodes analytiques ainsi que les formations.



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Chimie organique

Développement de méthode

Instrumentation

Laser

Sciences du vivant

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

LC-MS

Microsoft Windows

Mass Spectrometry

Anglais bilingue

Customer Relationship Management

R&D

Communication

Gestion de projet