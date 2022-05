Quentin ESCARON

Je suis Quentin, 23 ans, étudiant en école d'ingénieur et de commerce, en route pour changer le monde.



J'aime des solutions à des problèmes complexes, et faire face à des défis difficiles, c'est ce qui me motive. Je suis quelqu'un qui apprend très vite quand je suis confronté à de nouvelles difficultés. Débrouillard dans l'âme, je peux me sortir de n'importe quelle situation.



Je m'adapte facilement à mon environnement, car j'ai beaucoup voyagé. C'est une activité que j'apprécie beaucoup, car elle permet d'en apprendre beaucoup sur les autres cultures, mais aussi sur soi-même. J'ai visité tous les continents, vécu 3 ans en Chine, passé 8 mois sur un voilier à faire le tour de l'Atlantique. Je viens d'effectuer un semestre d'études en Espagne, un semestre en Chine et j'ai traversé l'Asie du sud-est en 3 mois en logeant chez l'habitant. Je suis ainsi capable de communiquer avec tout le monde, quelque soit sa nationalité, je sais me sortir de situations difficiles, identifier et saisir les opportunités en gérant le risque associé.



Je souhaite apporter ma contribution au monde dans lequel nous vivons. Permettre aux pays en voie de développement d’accéder à l'énergie nécessaire à leur croissance tout en limitant leur impact environnemental et optimiser la consommation énergétique des pays développés me motive. Que ce soit dans une startup au cœur de la Silicon Valley dans un environnement hyper dynamique, dans un cabinet de conseil ayant une vision et qui ose faire bouger les choses, dans une startup en Asie à la poursuite des opportunités naissantes avec des visionnaires ou dans une multinationale ayant les ressources et la force d'action d'agir, je serais la, pour faire avancer l'humanité.



Mes compétences :

MATLAB

Java

Microsoft Office