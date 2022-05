Philippe ESCARON

• SAS au capital de 1.002.000 Euros, filiale du Groupe FAYAT depuis le 18.12.2008. ROUX CABRERO profite de la souplesse et de la réactivité d’une entreprise locale, filiale du 4ème groupe du BTP en France (FAYAT) dont l’indépendance lui accorde une parfaite liberté d’engagement et d’action.



• Son savoir faire éprouvé, allié à la maîtrise de ses techniques, à la compétence de ses équipes ainsi qu’aux moyens qu’elle peut mobiliser, lui a permis de gagner la confiance des grands donneurs d’ordres publics et privés de la région RHONE-ALPES et d’être partie prenante dans des projets d’aménagement et de développement régionaux.



• Le domaine d’intervention de ROUX CABRERO porte sur le bâtiment en construction neuve et la rénovation pour des ouvrages fonctionnels, industriels, établissements scolaires, hospitaliers, résidences de tourisme et de repos, bureaux ainsi que du logement. Le génie civil avec des usines, parkings, murs de soutènement et les ouvrages d’art. Le TP avec les canalisations d’eau potable et usées et les VRD attenantes. La maison individuelle « clés en mains » avec la réalisation d’une quinzaine de maisons par an.



• Cette pluridisciplinarité permet à l’entreprise ROUX CABRERO de répondre aux exigences de nos clients avec une grande réactivité, d’être compétitif économiquement dans un contexte concurrentiel fort, tout en garantissant une qualité de travail de très bon niveau. Nos engagements sont tournés vers le respect des règles de sécurité, du travail bien fait en temps et en heure et du respect des hommes et des femmes avec lesquels nous travaillons en interne comme en externe.



• Notre structure nous permet de répondre à de grand marché comme aux besoins du quotidien de nos clients en réalisant des petits travaux de maintenance et de réparation. Notre force tient au respect des plannings et donc de nos engagements quant au démarrage des travaux et délais d’exécutions.