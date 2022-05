Quentin ETIENNE PRODUCTION

Fort d'une expérience professionnelle de cinéma (réalisateur, scénariste, cadreur et monteur), je propose mes services pour les particuliers et les entreprises : captation de mariages et de spectacles, films d'entreprises, montages, ateliers cinéma et réalisation de fictions. Je dispose d'une large gamme de matériels de tournage et de montage, permettant de couvrir de façon autonome, l’ensemble des phases techniques allant de la conception à la diffusion.



Toute la chaîne de production est réalisée en Haute Définition, pour une exploitation en accord total avec les nouveaux standards de diffusion HD (Dvds ou Internet).Quelque soit l'événement, j'ai une vidéo pour vous.



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Mixage audio

Montage vidéo

Réalisation de films

Film institutionnel

Scénario Audivisuel

Reportage

Clipper

Captation vidéo

Film d'entreprise

Réalisation audiovisuelle

Film publicitaire