Passionné d’électronique et de nouvelle technologie. J'effectue actuellement une licence électronique pour l’aéronautique et le spatial en contrat de professionnalisation avec MATRA électronique.



Je recherche actuellement une entreprise pour effectuer une école d’ingénieur en alternance.







Mes compétences :

Diagnostic electronique

Brassage de composant traversant et CMS

Réparation de cartes électroniques