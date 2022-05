Quentin FAMMERY

Je suis en première année d’études à l’EIL Côte d’Opale (Ecole d’Ingénieur du Littoral Côte d’Opale, anciennement EIPC) et je recherche un emploi d’ingénieur répondant à ma formation et à mes intérêts.



Lors de mon cursus, j’accumule les connaissances théoriques et techniques qui me permettent de participer pleinement à l’élaboration de projets industriels. Mes compétences principales sont l’amélioration continue.



J’ai grâce à mes expériences professionnels, développé de la rigueur ainsi qu’une grande autonomie au travail. Ces expériences me donnent la possibilité de m’adapter donc facilement à mon environnement. Par ailleurs mon travail dans la surveillance, m’a permis de développer ma réactivité lors de la prise de décisions clés.



Mes compétences :

Génie industriel