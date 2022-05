Quentin FAUCHEREAU

Bonjour à tous,

Je suis sur Casablanca au Maroc afin de développer la vente de la société DPC.

Nous produisons et commercialisons du mobilier scolaire et médiathèque depuis plus de 25 ans.

Je suis à la recherche de personnes intéressé par nos produits au Maroc.

Cela peut être des revendeurs, professeurs, directeurs, maire, élus ...

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations.

Cordialement



Quentin



Mes compétences :

Commerce international

Négociation commerciale

Réponse aux appels d'offres

Commerce B2B

Réalisation de devis

Étude de marché

Analyse de données

Relations clients