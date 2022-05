Quentin FAURE

Quentin 25 ans, parisien, passionné par l’informatique et les technologies qui en découlent.



Une erreur de parcours en droit immobilier (en alternance au sein d’un cabinet de promotion immobilière) m’a finalement ramené vers le développement Web.



Curieux, connecté j’ai acquis en autodidacte des connaissances en HTML, CSS et C++



J’ai pour projet dans un premier temps de créer de toute part un nouveau concept immobilier, (de la



réalisation du site aux ventes d’appartement).



Amoureux du voyage, j’ai vécu 6 mois à Berlin et compte m’y installer à la fin de mes études.



L’allemand n’a plus de secret pour moi



Mes compétences :

HTML 5