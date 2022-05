Quentin FAURE

Je suis modéliste chez décathlon depuis septembre 2011. Après un BTS (IMS) en modélisme réaliser à Cholet et un contrat de professionnalisation d'un an avec Créatech (Roanne), je travaille chez Kalenji (marque de cource à pied de Décathlon).

J'aillant eut la chance de partir en Chine pour faire une stage en production de 2 mois puis pour des développements de produit. Je souhaite y développer des compétences et des connaissance sur la production sur une période longue.









Mes compétences :

Patronnage

Organisation du travail

Prototypage rapide