Quentin FEBVRE

Actuellement étudiant à #SUPDEWEB pour devenir Product Manager Mobile, j’aime apprendre et m’informer sur les nouvelles technologies mobiles, et tout particulièrement sur leurs impacts chez les utilisateurs.



Avec l’arrivée des objets connectés, et les nouvelles possibilités liées aux usages mobiles, j’ai décidé de poursuivre mes études digitales en intégrant dès septembre 2015 le Master Mobile Factory de mon école #SUPDEWEB (alternance en 4/5); mon objectif étant de pouvoir répondre au mieux aux problématiques et enjeux de demain.



Mes compétences :

Applications mobiles

Mobile marketing

Product management

Mobile Advertising

Gestion de projet web

E-commerce

User experience

Méthode agile

M-commerce