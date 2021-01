Quentin FERMONT

Diplômé IMA de l'école Polytech Lille depuis 2011. J'ai occupé ces 4 dernières années sur des missions aux profils toujours différents :

- Des technologies variées : Java, Java EE, VBA, VB.NET, C#, ASP, Javascript, jQuery, HTML

- Des réalisations différentes : Applications locale, en réseau, site Web, Webservices REST

- Des postes différents : Créateur du premier projet Java EE de l'entreprise à la maintenance d'applications en production

- Des organisations de travail différentes : De la réactivité et l'efficacité des développements urgents nécessaires dans une petite structure à la réactivité et l'efficacité des correctifs d'anomalies urgentes ou critiques sur des applications en production





Plutôt qu'avoir choisi de me spécialiser dans une seule technologie, j'ai favorisé cette culture multiple.

Aujourd'hui, j'ai une préférence forte pour les langages .NET sans pour autant être dans l'exclusif non négociable, malgré mes plus de 2 ans de pratiques, tant en temps que créateur et mainteneur personnel ou professionnel.



Mes compétences :

Team Foundation Server

REST

Microsoft SQL Server

MySQL

CSS 3

HTML 5

JQuery

JavaScript

Jpa

Maven

Java EE

Java

ASP.NET

Visual Basic for Applications

Visual Basic .Net

C#

Microsoft .NET 4.0

Microsoft .NET 3.5