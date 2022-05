Quentin FLORENT

Ma vision de l'aménagement se base sur les notions de système et de territoire.



La convergence entre une formation professionnelle en environnement, un Master recherche en Aménagement Urbanisme et Développement des Territoires et une expérience professionnelle dans les services environnement et Direction des Pacs et Jardins de la fonction publique m'ont permis d'acquérir un savoir faire en matière d'animation de réseau, de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations auprès des différents acteurs du territoire institutions, particuliers et entreprises.



Ainsi, la recherche, l'information et l'animation du territoire sont les piliers de mon projet professionnel et personnel.



Mes compétences :

Collectivités locales

Pédagogie

Travail en équipe

Dynamisme

Autonomie

Adaptabilité