Géraldine PAUZE

Double profil Ingénierie Environnementale et Management

Titulaire d'un Master d'Environnement et suivant cette année à l'IAE d'Aix un Master of Science General Management (full English track)



Toujours dans l'optique de multiplier les expériences dans des environnements variés,

j'ai été amenée à travailler au Pôle Risques de la Direction Départementale des Equipements du 13 sur les politiques publiques d'aménagement,

dans des entreprises basées à l'international comme EDF Asie au Laos ou Bam Balteau au Viêt Nam

à l'UPE 13, syndicat patronal interprofessionnel dans les Bouches du Rhône.

Actuellement au sein PROMOTELEC SERVICES, ma mission est de rencontrer et accompagner les bailleurs sociaux, promoteurs, bureaux détudes, architectes, constructeurs de maisons de la région PACA élargie dans leurs demandes de labels ou certifications pour lhabitat neuf et rénovations.

Dans ce sens, j'étudie les besoins clients et suggère des solutions les plus adaptées.



Ces expériences m'ont permis d'acquérir une capacité d'adaptation rapide, un sens de l'analyse et une curiosité aiguisée.



Mes compétences :

Déchets

Développement durable

Diagnostic territorial

QHSE

Eaux usées

Environnement

Management

Certifications