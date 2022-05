Quentin FOSSAERT

Infographiste dans l'industrie médicale pendant 6 ans et fortement inspiré de mon bénévolat chez Générations Cobayes, j'ai décidé de reprendre les études cette année, pour intégrer un Master en communication.

Je suis un éternel optimiste et j'aime mettre ma créativité et mon énergie au service de projets porteurs de sens. Que ce soit via les supports visuels ou par la prise de paroles en public, je suis convaincu que c'est en développant les bons messages qu'on change les choses ! Alors let's go !



Mes compétences :

Communication visuelle

Adobe InDesign

Conférencier

Adobe After Effects

3D Studio Max

Adobe Photoshop

Communication

Adobe Illustrator