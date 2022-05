Quentin FOULON

J'aimerai découvrir le monde du travail en alternance en tant que Gestionnaire en maintenance et support informatique.

Ayant pris contact avec le CESI d'Arras mon entretien en est ressorti positif, donc dès à présent je suis à la recherche d'une entreprise formant les personnes en alternance en tant que contrat de professionnalisation. Je suis mobile possédant le permis B et un propre véhicule je suis prêt à me déplacer dans un rayon de 50 km. Je suis une personne motivée, rigoureux dans mon travail je ferais tout mon possible pour procéder à un très bon déroulement au sein de votre entreprise. Au plaisir d'avoir contact avec vous !



Mes compétences :

Logiciel traitement de texte

Cisco Packet Tracer

Windows, Linux, Debian, Kubuntu

Putty, Winscp, VirtualBox