Romain FOULON

Je suis quelqu'un de sérieux, appliqué et dynamique.



Je suis d'un naturel curieux et aime bien approfondir mes connaissances et accroître mon champs de compétences.



Ma jeunesse peut être un atout car pour moi elle apporte un regard neuf sur l'entreprise.



J'ai pour objectif d'être automaticien pour ensuite devenir plus tard chef de projet en automatisme, ce qui serait un aboutissement et une satisfaction personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Automatisme / Régulation / Instrumentation

Hydraulique / Pneumatique / Mécanique / Électricit

Gestion des risques, normalisation,

Automate Siemens, Schneider, Telemecanique