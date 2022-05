Romain FOULON

Je suis actuellement étudiant en MMI 1ère année à l'IUT de Mulhouse et développeur web amateur mais passionné.



J'ai acquis en autodidacte mes compétences pour la conception web. Engagé dans le domaine de la création multimédia depuis plusieurs années, je me suis initié au montage vidéo et photo grâce à la suite Adobe et à la 3D grâce au logiciel 3DS Max.



J'ai choisis la formation MMI car il s'agit du cursus me rapprochant le plus de mon domaine : le Web.



Romain



Site en conception...



Mes compétences :

JavaScript

Adobe After Effects

HTML

PHP

CSS

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Excel

Microsoft Word

3D Studio Max

Microsoft PowerPoint

Ubuntu

Microsoft Windows

Mac OS X

Adobe Premiere Pro