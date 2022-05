Quentin FOURRÉ

J'accompagne les marques et les agences au quotidien, en pensant chaque sujet de manière globale.



Mes domaines d'intervention :

- Création de l'ADN des marques : définition de la plateforme créative et du positionnement;

- Identité visuelle : territoire, représentation et codes de marque;

- Supports de marque : Print, Packaging, Digital;

- Supports de vente : Retail, Bornes, Espaces de vente, Shop in the shop.



Mes clients récents :

- Cosmétique, Soin et Luxe (l'Oréal, Kaneza Cosmetics, Piper-Heidsieck, Gemology)

- High-Tech (Thales, Orange Vallee, Canal+);

- Corporate (Luxottica, Pôle Mécatronique, RayBan, Grismarine, Adagio, Macif)

- Médical (Biocodex, BMS, MSD)

- Food (Caserta, Pâtes du Roy, Ifri)

- Retail (Mixa, Cadum, Dessange)



Mes compétences :

SEO

Web

Photographie

Print

Branding

Advertising

Design

Art

Social networking