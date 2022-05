Quentin FRANCOIS

Diplômé Assistant en Architecture, je possède déjà une certaine vision de l'espace et maîtrise les outils cao, dao, pao.

Je suis intéressé par toute activité d''architecture d'interieur, éphémère, ammenagement, agencement et de scénographie.

Je suis motivé pour travailler en équipe et ainsi apprendre dans le partage.



Mes compétences :

Illustrator

Word

Indesing

Autocad 2d et 3d

Power point

Photoshop

Lecture plans coupes

Autonomie et sens de l'adaptation

Production plans coupes

Production image 3D

Architecture d'intérieur & Design produit

Autonomie et initiative

Projeteur

Dessinateur

Design